Mersin Bozyazı\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi Hayıtbükü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlemek için bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı. - MERSİN