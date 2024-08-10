Mersin\'de 15 yaşındaki kız kaçırıldı, annesi suç duyurusunda bulundu

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Mersin'de bir kadın, 15 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Kızın, son görüldüğü an bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesinde ikamet eden Tuğba Acar, kızı Elif Acar'ın 3 Ağustos'ta kaçırıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının daha önce de aynı kişiler tarafından 2 kez kaçırıldığını ve konuyla ilgili Güneykent Polis Merkezi'ne şikayetçi olduğunu dile getiren Acar, kızını kaçırdıklarını iddia ettiği B.B. ve S.B.'den şikayetçi olduğunu ifade ederek, kızının bulunmasını istedi.

Bu arada kaçırıldığı iddia edilen kızın son görüldüğü güvenlik kamerası görüntüsü de yer alıyor. Görüntüde; kızın bir iş yerinden çıkarken ödünç aldığı belirtilen cep telefonunu sahibine verdikten sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. - MERSİN