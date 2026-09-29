Mersin'de 4 kız çocuğunun öldüğü kazada sanık M.K. tahliye edilmedi - Son Dakika
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Mersin'de 4 kız çocuğunun öldüğü kazada sanık M.K. tahliye edilmedi

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Mersin\'de 4 kız çocuğunun öldüğü kazada sanık M.K. tahliye edilmedi
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Mersin'de 2 Şubat'ta cipin refüjde bekleyen yayalara çarptığı kazada 4 kız çocuğu yaşamını yitirmişti. Tutuklu sanık M.K., ikinci duruşmada tahliye talebinde bulundu; mahkeme eksiklerin giderilmesine ve tutukluluğun sürmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Mersin'de kullandığı cipin refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu ikiz kardeşler ile iki kuzenin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü M.K. duruşmada, "Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum"dedi.

Kaza, 2 Şubat günü saat 20.45 sıralarında Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyreden psikolog M.K. (25) idaresindeki 33 ATE 039 plakalı cip, önündeki aracı sollamak istediği sırada kontrolden çıkarak refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada kuzenler Nejla Öztürk (16) ve Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olay yerinde hayatını kaybetti. İkiz kardeş Büşra Güney (15) ise kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Burkan Acar ve Yunus Bagı yaralanırken, sürücü M.K. ise gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

149 kilometre hız tespit edilmişti

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanık hakkında 'birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosyaya giren bilirkişi kusur raporunda, sanık M.K.'nin 'asli kusurlu', refüjde bekleyen yayaların ise 'kusursuz' olduğu belirtildi. Raporda ayrıca hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu kara yolunda sanığın yaklaşık 149 kilometre/saat hızla kavşağa girdiği, kaldırım köşesi, ışık direği ve yayalara çarparak kazaya neden olduğu ifade edildi.

"Bu kadar hızlı gelen bir araba görmedim"

Davanın ikinci duruşmasında tanık E.K. dinlendi. Olay günü otobüsten indikten sonra karşıya geçmek için orta refüjde beklediğini anlatan E.K., "Kızlar kendi aralarında şakalaşıyordu. Ben yıllardır orada yaşıyorum, bu kadar hızlı gelen bir araba görmedim. Arabanın gelirken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark ettim. Bir sol, bir sağ yaptı, ardından kaza yaşandı. Orada şok geçirdim, yere düştüm. Kafamın arka kısmına bir şey geldi. O anın şokuyla hemen kalkıp karşıya geçtim. Kimseyi ayakta görmediğim için korkmuştum. Yolda bir tır vardı ancak tırın arabayı sıkıştırması gibi bir durum yoktu" dedi.

"200 kilogramlık kaldırım taşını sökerek çocuklara çarptı"

İkiz kardeşlerin babası Mahmut Güney ise aracın çok hızlı geldiğini belirterek, "O kadar süratli geldi ki, ışıklandırmayı geçip orta refüje çarptığı anda 200 kilogramlık kaldırım taşını sökerek elektrik direğine, ardından çocuklara çarptı" diye konuştu.

Sanık tahliyesini istedi

Tutuklu sanık M.K. ise savunmasında, "Tır beni sıkıştırdı, benim şeridimi ihlal etti, kamerada açıkça görünüyor. Bu bir kaza, kimse böyle bir şey olsun istemez, ben de istemedim. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı. Kaçma gibi bir durumum yok. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının da dinlendiği davada mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına ve sanık M.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaMahkemeMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 4 kız çocuğunun öldüğü kazada sanık M.K. tahliye edilmedi - Son Dakika
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