Mersin'de Anneden Ayrılan 17 Yaşındaki Kızdan 5 Gündür Haber Alınamıyor - Son Dakika
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Mersin'de Anneden Ayrılan 17 Yaşındaki Kızdan 5 Gündür Haber Alınamıyor

Mersin'de açık lisede okuyan 17 yaşındaki Hilal Ece T., annesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı ve 5 gündür haber alınamıyor. Annesi Emine T., kızının bir an önce bulunmasını isteyerek yardım çağrısında bulundu.

14.06.2024 17:40
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Mersin'de annesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 17 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, açık lisede okuyan 17 yaşındaki Hilal Ece T., pazartesi günü eve geldikten sonra cep telefonundaki mesajlar nedeniyle annesi Emine T. ile tartıştı. Annesinin cep telefonunu alarak odasına gönderdiği çocuk, kimsenin haberi olmadan evden ayrıldı. Emine T. sabah uyandığında kızının evde olmadığını fark etti. Çevrede yaptığı aramalara rağmen kızını bulamayınca haber verdiği eşiyle polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kızının bir an önce bulunmasını isteyen Emine T., olay öncesi kızıyla tartıştıklarını, daha sakin konuşmak amacıyla cep telefonunu alarak kızını odasına gönderdiğini söyledi. Kızının dikiş nakış kursuna da gittiğini ifade eden Emine T., "Telefonu aldıktan sonra benimle konuşmak istedi ama ben dinlemedim onu. Sakinleştikten sonra konuşmak için odasına gönderdim. Sabah kalktığımda evde göremeyince her tarafta aradım. Bulamayınca da eşime haber verdim. Sabah erken eşim işe giderken evdeymiş. Telefonu da bende olduğu için telefonun almadan gitmiş" dedi.

"Onun kokusunu özledim ben"

Kızının hayatından endişelendiğini dile getiren Emine T., "Nerede olduğuna dair, yaşayıp yaşamadığına endişeleniyorum. Yaşasın, sadece bana geri dönsün. O benim kızımdır, evladımdır. Yaşadıkça başımın tacıdır, canımın içidir. Onun kokusunu özledim ben. Ev üstüme üstüme geliyor. Ben onsuz yapamam, o bunu biliyor. Evin tek kızıdır. Nasıl bana sesini duyurmuyor. Hiç mi 'annemin benim sesime ihtiyacı vardır' demiyor. Sadece telefon açsın nerede olduğunu, iyi olduğun söylesin, gelip gelmeyeceğini söylesin. Bunları bilelim. Muhakkak bana bir yerden ulaşsın istiyorum" diye konuştu.

Tartıştıkları için kızından özür dileyen anne Emine T., "Benim sesimi duysun, sesime gelsin" diyerek kızının eve dönmesi için çağrıda bulundu.

Vatandaşlara da seslenen Emine T., "Kimler görüyorsa iletişime geçsin, yardım etsin bize, bir el uzatsın Allah rızası için. Kızım duymuyorsa da duyanlar duyursun, görenler ulaşsın bize" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Anneden Ayrılan 17 Yaşındaki Kızdan 5 Gündür Haber Alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Anneden Ayrılan 17 Yaşındaki Kızdan 5 Gündür Haber Alınamıyor - Son Dakika
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