Mersin\'de bacağı beton mazgala sıkışan genç kurtarıldı

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Mersin'de bacağı beton mazgala sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, adının Safa olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç, Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda otobüsten indi. Bu sırada yol kenarında yağmur suyu tahliyesi için bulunan beton mazgala sağ bacağı sıkışan genç, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gencin bağacağını sıkıştığı mazgaldan kurtardı. Vatandaşların da yardımıyla mazgaldan kurtarılan gencin tedavi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. - MERSİN