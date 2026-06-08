Mersin'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Kurtarıldı

Mersin\'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Kurtarıldı
08.06.2026 14:29
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Tarsus'ta sulama kanalına düşen bir kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşların dikkati sayesinde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar duruma müdahale edip şahsı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Baygın halde sudan çıkarılan Mustafa Ateş'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ateş, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Ateş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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