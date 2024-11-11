Mersin'in Bozyazı ilçesinde dereye düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, dengesini kaybederek dereye düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Dereye Düşen Kişi Boğuldu - Son Dakika
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