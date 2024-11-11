Mersin'de Dereye Düşen Kişi Boğuldu - Son Dakika
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Mersin'de Dereye Düşen Kişi Boğuldu

Mersin\'de Dereye Düşen Kişi Boğuldu

Bozyazı'da Sini Çayı'na düşen Hasan Ali Ulaş hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.11.2024 21:50
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde dereye düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, dengesini kaybederek dereye düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Dereye Düşen Kişi Boğuldu - Son Dakika

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