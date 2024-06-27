Mersin'de Dron Destekli Operasyonla 64 Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs, dron destekli düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinizce, huzur ve güven ortamının korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli düzenlenen operasyonlarda aranan 64 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - MERSİN