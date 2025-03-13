Mersin'de Düzensiz Göçmenlere Huzur Uygulaması

Mersin'de düzensiz göçmenlere yönelik huzur uygulaması

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör, sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yabancı uyruklu şahıslar ve düzensiz göçmenlere yönelik huzur uygulamasında yakalanan 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Aralarında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan 1 şahsın da bulunduğu 82 kişi de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemek ve organizatörlük yapan şahısları yakalamak amacıyla 16 ekip ve 45 personelin katılımıyla Tarsus ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar ile düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada 4 metruk bina, 24 umuma açık yer, 18 işyeri ile bin 65 şahıs kontrol edildi. Mevzuata uygun hareket etmediği belirlenen 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak, 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör ise sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Ayrıca uygulama esnasında yapılan sorgulamada aralarında PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 şahsın da bulunduğu toplam 82 şahıs yakalandı.