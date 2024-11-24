Mersin\'de Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Araçlar Zarar Gördü

3.Sayfa

Fırtına ağaçları devirdi, araçlar zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına bir çok ağacı devirdi, bazı araçlara zar verdi, camları kırdı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin'in bir çok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Silifke ilçesinde bir çok ağaç devrildi. Bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Fırtınada bazı iş yerlerinin camları da kırıldı, tabelaları da uçtu. Maddi zarara neden olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini sürdürdüğü bölgede vatandaşların tedbirli olması istendi.

İlçedeki esnaflardan Mehmet Emin Yavuklu, Poyraz fırtınası nedeniyle iş yerlerinin camlarının kırıldığını, ağaçların yıkıldığını, tabelaların uçtuğunu söyledi.