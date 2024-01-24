Mersin\'de gümrük kaçağı ve el yapımı içki satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı ve el yapımı içki satışı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak alkollü içki ticareti yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 31 şişe içki ile 580 litre el yapımı şarap ele geçirilirken, zanlılar gözaltına alındı. - MERSİN