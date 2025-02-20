Mersin\'de Hafriyat Kamyonu Şarampole Düştü; Sürücü Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 06.00 sıralarında Adana-Tarsus Otoyolu Pozantı yol ayrımına yakın noktada meydana geldi. Mersin yönüne ilerleyen plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Y.D. araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN