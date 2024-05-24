Mersin'de İnşaat Şantiyesinde Beton Blok Yıkıldı, İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de İnşaat Şantiyesinde Beton Blok Yıkıldı, İşçi Yaralandı

Mersin\'de İnşaat Şantiyesinde Beton Blok Yıkıldı, İşçi Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda, su tahliyesi esnasında bir beton blok işçinin üzerine devrildi. Yaralanan işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

24.05.2024 16:43
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şantiyenin temel kısmın da üzerine beton blok yıkılan işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mahallesi Milli Eğemenlik Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat temelindeki su tahliyesi esnasında kenarda bulunan bir beton blok işçilerden U.S.'nin üzerine devrildi. Blok altında kalan işçi yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı bulunduğu alandan çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen işçi, ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de İnşaat Şantiyesinde Beton Blok Yıkıldı, İşçi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de İnşaat Şantiyesinde Beton Blok Yıkıldı, İşçi Yaralandı - Son Dakika
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