Mersin\'de İnşaat Şantiyesinde Beton Blok Yıkıldı, İşçi Yaralandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şantiyenin temel kısmın da üzerine beton blok yıkılan işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mahallesi Milli Eğemenlik Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat temelindeki su tahliyesi esnasında kenarda bulunan bir beton blok işçilerden U.S.'nin üzerine devrildi. Blok altında kalan işçi yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı bulunduğu alandan çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen işçi, ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - MERSİN