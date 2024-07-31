Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydıncık ilçesi sınırlarında kaçak kazı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı ve kaçak kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.

31.07.2024 08:28
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Aydıncık ilçesi sınırlarında bazı şahısların tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçerek operasyon düzenleyen ekipler 3 şahsı suçüstü yakaladı. Kaçak kazı da kullanılan çeşitli malzemelerde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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