Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı

Mersin\'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin önce yayalara, ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı. Kazada yaya Sultan Sedef (32) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

01.05.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin önce yayalara, ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 07.20 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yayalara ve ağaca çarptı. Ağacın devrildiği, takla atan otomobilde yangının çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada yaya Sultan Sedef (32) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Feci kaza saniye saniye kaydedildi

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani haraket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerde hayatını kaybeden kadın ile çöp konteynerinin metrelerce savrulması da dikkat çekerken, takla atan aracın alev aldığı görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Mersin, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement