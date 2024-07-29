Mersin'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nde mahsur kalan yaralı bir leylek, üç gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüzerek adaya geçen ekipler, leyleği kurtararak tedavi için barınağa götürdü.

29.07.2024 16:59
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Mersin'de Göksu Nehri'nde bulunan adada üç gündür mahsur kalan yaralı leylek, yüzerek adaya giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nde bir leyleğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Mersin Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, yaralı leyleği bulunduğu yerden kurtarabilmek için nehre atladı. İtfaiye ekibi yüzerek adaya geçip leyleği kurtardı.

Leyleğin bitkin olduğunu ve kanadında kırık tespit eden itfaiye ekipleri, leyleği tedavisinin yapılması için barınağa götürdü.

Üç gündür leyleğin nehrin ortasında mahsur kaldığını gördüğü için 112'yi arayarak itfaiyeden yardım isteğini belirten Metin İnce, "Yaptığımız ihbar üzerine itfaiyeden arkadaşlar geldiler. Nehrin içine girerek adadaki leyleği kurtardılar. Barınaktaki veterinerliğe teslim edeceklerini söylediler. Bu şekilde yardım etmelerini istedik. Kendilerine teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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