Mersin'de Mobilyalarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Mobilya kapaklarında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Mersin polisinin yaptığı çalışmada bir tırda bulunan mobilyaların kapak içine gizlenen 20 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirilirken yakalanan şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada tırda bulunan mobilyaların kapaklarının içine özenle zulalanmış 13 paket halinde 20 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmada Mersin- Antalya D-400 karayolun Silifke ilçesi sınırlarındaki bir tır belirlendi. Tıra yönelik karayolunda düzenlenen operasyonda araç durduruldu, şüpheli sürücü gözaltına alındı. Tırın dorse kısmında narkotik köpekleriyle yapılan detaylı arama da mobilya kapaklarının içerisine gizlenmiş 13 paket 20 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.E. emniyetteki ifadesinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.