Mersin\'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'ndeki lise kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 33 BES 980 plakalı otomobille Mehmet İlvan yönetimindeki 33 VLY 94 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN