Mersin'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı
Mut ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, sağlık ekibi sevk edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde motosiklet otomobile arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.
Kaza, Mut Kozlar yayla yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre B.G. yönetimindeki B NE 4006 yabancı plakalı otomobile arkadan gelen M.Ç. idaresindeki 33 AFZ 350 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ile eşi A.Ç. yaralandı. Haber verilmesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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