Mersin\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında çıkan 3 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenilen orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bugün ilçeye bağlı Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan sevk edilen ekiplere havadan da 3 yangın söndürme ekibi destek verdi. Ekiplerin saatler süren mücadelesiyle orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'da bölgede incelemelerde bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yangın söndürme çalışmalarında görevli personel ve vatandaşlara yemek ile su ikramı yapıldığı bildirildi.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN