Mersin\'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesi olayıyla ilgili okul müdürünün oğlu tutuklandı

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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesi olayıyla ilgili tekrar gözaltına alınan okul müdürünün oğlu da bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamı darp etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaydan sonra okul müdürünün tutuklandığı darpla ilgili görüntülerin dün ortaya çıkmasının ardından A.O.T. tekrar gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri yapılan A.O.T. da bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN