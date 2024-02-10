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Mersin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akdeniz Mahallesi'ndeki Çamlık Kavşağında Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.A. yönetimindeki Renault marka 33 MC 1660 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı belirtilen N.K. yönetimindeki Tesla marka 33 ARE 758 plakalı elektrikli otomobil çarpıştı.

Kazada biri sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis karayolunda önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.