Mersin'de Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Mersin\'de Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yabancı uyruklu bir sürücü ile birlikte toplamda 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

10.02.2024 23:34
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Mersin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akdeniz Mahallesi'ndeki Çamlık Kavşağında Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.A. yönetimindeki Renault marka 33 MC 1660 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı belirtilen N.K. yönetimindeki Tesla marka 33 ARE 758 plakalı elektrikli otomobil çarpıştı.

Kazada biri sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis karayolunda önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika


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