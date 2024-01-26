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Mersin'de Özel Yetiştirilen Köpeği Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Özel Yetiştirilen Köpeği Çalan Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişinin özel olarak yetiştirdiği köpeği çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile asayiş ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Çalınan köpek, ikinci bir şahsa satılmış olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından geri alınarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de Özel Yetiştirilen Köpeği Çalan Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 09:07,  Güncelleme: 09:08
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Mersin'de özel olarak yetiştirilen köpeği çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinde bir şahsın av için özel eğitilmiş köpeğinin çalındığı şikayeti üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile asayiş ekipleri, müşterek yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Çalınan köpeğin ikinci bir şahsa satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken, köpeği ise satıldığı şahıstan alarak sahibine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Özel Yetiştirilen Köpeği Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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