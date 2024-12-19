Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 114 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 114 Gözaltı

Mersin\'de Rüşvet Operasyonu: 114 Gözaltı

Mersin'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 34'ü kamu görevlisi 114 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2024 14:57
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Mersin'de 'zincir' adı verilen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mersin Gümrük İdaresinde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen ve yaklaşık 10 ay süren projeli soruşturma sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 34'ü kamu görevlisi olmak üzere gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 114 Gözaltı - Son Dakika

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