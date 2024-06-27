Mersin'de sanayi sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de sanayi sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesindeki Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Sanayi sitesi içerisindeki Aziz K.ya ait yangın çıktı. Araçların, plastik ve ahşap atıkları ile boş çuvalların bulunduğu alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. Çevrede bulunan iş makineleri ile araçlar yangın alanının dışına çekilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan yangın alanındaki kıvılcımlar nedeniyle sanayi sitesinin üst kısımlarındaki otluk alanda da yangın çıktı. Vatandaşların ve itfaiyenin yardımı ile ikinci yangında büyümeden söndürüldü. Onlarca dükkanın ve tamir için gelen araçların bulunduğu alana yakın olan yangın büyümeden söndürüldüğü için esnaf rahat bir nefes aldı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

27.06.2024 14:30
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Mersin'de sanayi sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesindeki Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Sanayi sitesi içerisindeki Aziz K.ya ait yangın çıktı. Araçların, plastik ve ahşap atıkları ile boş çuvalların bulunduğu alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. Çevrede bulunan iş makineleri ile araçlar yangın alanının dışına çekilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan yangın alanındaki kıvılcımlar nedeniyle sanayi sitesinin üst kısımlarındaki otluk alanda da yangın çıktı. Vatandaşların ve itfaiyenin yardımı ile ikinci yangında büyümeden söndürüldü.

Onlarca dükkanın ve tamir için gelen araçların bulunduğu alana yakın olan yangın büyümeden söndürüldüğü için esnaf rahat bir nefes aldı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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