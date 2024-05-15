Mersin'de silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı, 5 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı, 5 silah ele geçirildi

Mersin\'de silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı, 5 silah ele geçirildi

Mersin'de silahla tehdit olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 silah ve çok sayıda mermi bulundu. Zanlılardan 3'ü kasten öldürme suçundan aranırken, diğerleri çeşitli suçlardan aranıyordu.

15.05.2024 10:28
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Mersin'de silahla tehdit zanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 5 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Zanlılardan 3'nün kasten öldürme suçundan, diğerlerinin ise çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine silahla tehdit olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Bir sitenin içerisinde bulunan 2 işyeri ve 2 daire olmak üzere 4 adrese gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli markada ruhsatsız 5 tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlıların hepsinin arandığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan zanlılarla ilgili yapılan incelemede, M.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile B.A. ve B.F.'nin yine 'kasten öldürme' suçundan, T.A.'nın 'dolandırıcılık' ve M.E.'nin ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı, 5 silah ele geçirildi - Son Dakika

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