Mersin\'de Soba Bacasına Düşen Tavşan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Mersin'in Tarsus ilçesinden, dam kısmından soba dumanı tahliye bacası içerisine düşen tavşan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tarsus merkez Hürriyet Mahallesi 2214 Sokaktaki iki katlı evin dam kısmından kullanılmayan soba dumanı tahliye bacası içerisine evcil tavşan düştü. Ev sahibi Serap Kahraman, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerine gelerek yaklaşık 3.5-4 metre derinlikte baca içerisindeki tavşanın önce tam olarak bulunduğu noktayı tespit etti.

Evin dış kısmından çalışma başlatan itfaiye ekipleri, merdivenle tavşanın bulunduğu noktaya kadar çıkarak, delici iş makinası vasıtasıyla duvarı dikkatli bir şekilde delerek, koridor oluşturup, tavşanı çıkarttı.

Genel durumunun iyi olduğu görülen tavşanın sahibi olan çocuk büyük sevinç yaşadı. Annesi Serap Kahraman ise büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN