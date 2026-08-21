Mersin'de Taklit Et Ürünleri Tespit Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Taklit Et Ürünleri Tespit Edildi

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Tarım Bakanlığı, Mersin'deki iki işletmede tek tırnaklı eti tespit ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan taklit ve tağşiş listesinde, Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı.

Listede yer alan bilgilere göre, Saray Yemekçilik İç-Feridun İnce tarafından satışa sunulan 'Kıyma Kavurma' ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ürüne ilişkin tespit tarihinin 15 Haziran 2026 olduğu belirtildi.

Aynı ilçede faaliyet gösteren Gözde Tantuni-Rahime Şengül tarafından satışa sunulan 'Et Tantuni (Pişmiş Kırmızı Et)' ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Bu ürüne ilişkin tespitin ise 10 Haziran 2026 tarihinde yapıldığı kaydedildi.

Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede her iki işletmeye ilişkin uygunsuzluk 'Tek Tırnaklı Eti Tespiti' olarak yer aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Taklit Et Ürünleri Tespit Edildi - Son Dakika

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