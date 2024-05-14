Mersin'de taksiciyi alıkoyan biri kadın 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de taksiciyi alıkoyan biri kadın 2 kişi yakalandı

Mersin\'de taksiciyi alıkoyan biri kadın 2 kişi yakalandı

Mersin'de müşteri olarak bindikleri taksiciyi yaklaşık 2 saat alıkoyarak gezdiren biri kadın 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şoförün telefonunu ve araç kamerasını zorla kapatan ve tehdit eden şüpheliler, polis tarafından durduruldu. Olayı duyan taksiciler ise polis merkezi önünde toplandı.

14.05.2024 20:15
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Mersin'de taksiciyi alıkoyan biri kadın 2 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de müşteri olarak bindikleri taksiciyi yaklaşık 2 saat alıkoyarak gezdiren biri kadın 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Özer Onurlu'nun kullandığı 33 T 0063 plakalı ticari taksiye şehir merkezinde müşteri olarak binen biri kadın 2 kişi, bir süre gittikten sonra aralarında tartışmaya başladı. Şiddetli şekilde tartışan yolculardan biri markete gitmek için araçtan indiği sırada taksi şoförü polisi arayarak durumu bildirdi. Arabaya binerken taksicinin polisi aradığını fark eden erkek yolcu, telefonuna el koyduğu şoförü tehdit ederek yola devam etmesini istedi. Görüntü alınmasını engellemek için de aracın kamerasını kapattırdı.

Bu sırada şoföre ulaşamayan duraktaki meslektaşları da durumu polise bildirerek, araç takip cihazından taksinin konumunu paylaştı. Güzergahta önlem alan Yunus ekipleri, yaklaşık 2 saat boyunca alıkonulan taksiyi, Mezitli ilçesinde önünü keserek durdurdu. Yakalanan 2 kişi ile taksi şoförü ifadeleri alınmak üzere Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayı duyan taksiciler polis merkezi önünde toplandı

Bu arada olayı duyan taksiciler de İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelerek gelişmeler hakkında bilgi aldı. Akasya Taksi Durağı Başkanı Mahmut Tuğalan, rahatsız olduğu için aracını şoföre verdiğini söyledi. Şoförün, aldığı yolcularca tehdit edilmesi üzerine Kazanlı, Karacailyas, Demirhisar gibi değişik yerlere götürdüğünü anlatan Tuğalan, "Sonra araçta bulunan kamerayı tehdit ederek zorla kapatıyor, şoförün elindeki araç telefonu ve kendi telefonunu elinden alıyor. Sonra otobana çıkarıyor. Biz takip cihazından aracın yerini belirledik. Polis arkadaşlarla istişare ederek, en son otobanda gördüğümüz yeri bildirdik. Kuyuluk kavşağında otobandan çıkış yapıp Soli kavşağına geldiğinde polis arkadaşlar Allah razı olsun, orada aracı yakalıyorlar" dedi.

Tuğalan, bu tür olaylara karşı devletten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de taksiciyi alıkoyan biri kadın 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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