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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 325 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 325 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi

Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 325 adet sikke ile 4 farklı obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde figür ve yazıların bulunduğu sikke ve objeler incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Mersin\'de Tarihi Eser Operasyonu: 325 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi
05.01.2024 - 09:50,
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Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 325 adet sikke ile 4 farklı obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir şahsın evinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 325 adet farklı ebatlarda üzerinde figür ve yazıların bulunduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile 4 adet obje ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 325 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika


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