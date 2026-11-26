Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturmaları çerçevesinde polis tarafından operasyonla yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, tefecilik suçu kapsamında yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında aralarında hiçbir gerçek ticari alacak verecek ilişkisi bulunmayan icra borçlularına ağına düşüren şüpheliler belirlendi. Belirlenen şüphelilerden H.Y., İ.Ş., F.D. ve E.Ş. polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli E.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.