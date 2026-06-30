Mersin'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Minibüs Şoförüne Cezai İşlem - Son Dakika
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Mersin'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Minibüs Şoförüne Cezai İşlem

30.06.2026 19:06
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Mersin'de sanal devriye ile tespit edilen minibüs şoförüne 21 bin 629 TL ceza kesildi.

Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis, sürücüyü tespit edip 21 bin 629 TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinde yer alan asayiş ve trafik ihlallerine yönelik sanal devriye ve denetimlerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren bir minibüs belirlendi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında minibüs sürücüsü R.Ç. tespit edilerek yakalandı. Sürücüye sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı araçları sürmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 21 bin 629 TL para cezası kesildi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet güçlerinin her türlü kural ihlaline karşı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Minibüs Şoförüne Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Minibüs Şoförüne Cezai İşlem - Son Dakika
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