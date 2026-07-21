Mersin'de Ters Yönde Sürüşe Ceza - Son Dakika
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Mersin'de Ters Yönde Sürüşe Ceza

Mersin\'de Ters Yönde Sürüşe Ceza
21.07.2026 15:20
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TAG Otoyolu'nda ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza, 60 gün sürücü belgesine el konuldu.

Mersin'de TAG Otoyolu'nda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve bir aracın trafik kurallarını ihlal ettiğini gösteren görüntüler üzerine çalışma başlattı. TAG Otoyolu 34. Cadde Kavşağı mevkiinde gerçekleşen ihlale ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler, araç sürücüsünün A.E. olduğunu tespit etti. Yapılan işlemlerde, sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-j-1 maddesi kapsamında, 'aksine bir işaret bulunmadıkça otoyollarda aracı ters istikamette sürmek' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Kural ihlalinde kullanılan araç ise çekici yardımıyla otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Ters Yönde Sürüşe Ceza - Son Dakika

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