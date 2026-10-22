Mersin'de torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin\'de torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Ekim'de sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 21 Ekim'de çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında şüpheli S.A.'nın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 adet sentetik ecza hap, 0,10 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 300 TL ele geçirildi.

Diğer şüpheli B.D.'nin üst, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 14 sentetik ecza hap, 80 gram sentetik kannabinoid, bin gram pregabalin, 52 gram alfa metilfenetilamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 160 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan B.D. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüvenlikMersinGüncelSon Dakika

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