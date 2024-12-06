Mersinde trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 6 yaralı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Yenice Mahallesi Çukurova Havalimanı yeni yolda meydana geldi. İddiaya göre kavşakta otomobil ile Toyota marka taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber verdiği 112 ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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