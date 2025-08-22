Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 163 Gözaltı, 17 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 163 Gözaltı, 17 Tutuklama

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 163 Gözaltı, 17 Tutuklama
22.08.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11-17 Ağustos'ta 163 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı.

Mersin'de 11-17 Ağustos tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 163 şahsı yakalandı, 17'si tutuklandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent genelinde 134 narkotik olay meydana geldi. Operasyonlarda 163 şüpheli yakalanırken, çıkarıldıkları adli mercilerce 17'si tutuklandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 bin 624 adet uyuşturucu hap, 33 bin 842 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetleri de devam etti. 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında 21 oturumda bin 235 anneye eğitim verildi. Ayrıca Narko-Yetişkin faaliyetleri kapsamında 11 oturumda 458 kişiye sunum yapılırken, bu etkinliklerde Narvas ve Uyuma projeleri de tanıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 163 Gözaltı, 17 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:05:25. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 163 Gözaltı, 17 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.