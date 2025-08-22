Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 163 Gözaltı, 17 Tutuklama

Mersin'de 11-17 Ağustos tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 163 şahsı yakalandı, 17'si tutuklandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent genelinde 134 narkotik olay meydana geldi. Operasyonlarda 163 şüpheli yakalanırken, çıkarıldıkları adli mercilerce 17'si tutuklandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 bin 624 adet uyuşturucu hap, 33 bin 842 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetleri de devam etti. 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında 21 oturumda bin 235 anneye eğitim verildi. Ayrıca Narko-Yetişkin faaliyetleri kapsamında 11 oturumda 458 kişiye sunum yapılırken, bu etkinliklerde Narvas ve Uyuma projeleri de tanıtıldı. - MERSİN