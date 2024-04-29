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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Paket paket eroin çıktı, 4 gözaltı

MERSİN - Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda paketler haline 5 kilogram eroin ile 4 kilogram metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu satan 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin adreslerine özel hareket destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada 102 paket halinde 5 kilo 72,5 gram eroin, 8 paket halinde ise 4 kilogram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet mermi, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 11 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadelerinin alınacağı ardından da adliyeye sevk edileceği bildirildi.