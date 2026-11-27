Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde 16 ayrı çalışma gerçekleştirdi. Polisin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalar da ise 7 bin 625 adet sentetik ecza, 878 adet uyuşturucu hap, 576 gram esrar ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, kokain, alfametilfenatilamin, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 177 bin 485 TL ele geçirildi.