Mersin\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Mersin'de ikisi uyuşturucu ticareti yapma toplam 7 ayrı dosyadan 30 yıl 6 ay hapis cezası alan şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 7 ayrı suçtan 30 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.E.'nin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarında şahsın bulunduğu adres belirlendi. Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı. Yakalanan E.E., emniyette gerekli işlemler yapılmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Tutuklanan E.E.'nin 2 ayrı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarını işlediği öğrenildi. - MERSİN