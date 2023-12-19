 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Mersin'de yasadışı bahis sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi ve birçok suç delili ele geçirildi.

Mersin\'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
19.12.2023 - 20:26,
Abone Ol

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

MERSİN - Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasadışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin adreslerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin, Soruşturma, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:39:02. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement