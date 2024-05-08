Mersin Polisi Yasadışı Bahis Operasyonunda 19 Şüpheli Yakaladı - Son Dakika
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Mersin Polisi Yasadışı Bahis Operasyonunda 19 Şüpheli Yakaladı

Mersin Polisi Yasadışı Bahis Operasyonunda 19 Şüpheli Yakaladı

Mersin polisi, yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, hard disk, bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

08.05.2024 21:14
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Mersin polisinin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 24 adres ile 23 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 1'er adet hard disk, bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Polisi Yasadışı Bahis Operasyonunda 19 Şüpheli Yakaladı - Son Dakika

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