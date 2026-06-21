Mersin sahilinde EDS dönemi: 3 bin sürücüye ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin sahilinde EDS dönemi: 3 bin sürücüye ceza

Mersin sahilinde EDS dönemi: 3 bin sürücüye ceza
21.06.2026 12:34  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahil bandında uygulamaya aldığı Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile yaya ve bisiklet yollarını kullanan yaklaşık 3 bin motorlu araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Sistem 7 gün 24 saat denetim yaparak güvenliği artırmayı hedefliyor.

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında, yaya ve bisiklet yollarını kullanan yaklaşık 3 bin motorlu araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Babil Kavşağı ile Mersin Limanı arasındaki sahil şeridinde uygulamaya alınan sistem kapsamında, güzergah boyunca yerleştirilen kameralarla alan 7 gün 24 saat izleniyor. Macit Özcan Spor Tesislerinde kurulan merkezden takip edilen görüntüler sayesinde, yaya ve bisiklet yollarına giren motorlu araçlar anında tespit ediliyor.

1 Ocak 2026 tarihinde devreye alınan sistemle birlikte ihlal yaptığı belirlenen sürücülere 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor. Cezanın bir ay içerisinde ödenmesi halinde ise yüzde 25 indirim imkanı bulunuyor.

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için caydırıcı tedbirler almak zorundayız"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, Elektronik Denetleme Sisteminin Kültür Parkın tamamını kapsadığını belirterek, "Meclisimizde alınan karar doğrultusunda motorlu araçların yaya ve bisiklet yollarına girmesi yasaklandı. Bu konuda sahil boyunca uyarı tabelaları yerleştirdik ve çeşitli duyurular yaptık" dedi.

Kültür Parkın ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirdiği önemli bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Aktürk, yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu araçların oluşturduğu risk nedeniyle uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.

Daha önce de vatandaşların bilgilendirildiğini kaydeden Aktürk, "Belediyemizin Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 25'inci maddesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin cezai işlem uygulandı. Ceza yazmak gibi bir amacımız yok ancak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için caydırıcı tedbirler almak zorundayız. EDS ve motorize ekiplerimizle denetimlerimiz sürecek" diye konuştu.

Sahili kullanan vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Ahmet Kılıçkap, bisiklet ve yaya yollarında yüksek hızla seyreden motosikletlerin ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, sistemin caydırıcı olduğunu söyledi.

Bisiklet kullanıcısı Gülşen Ünlü ise motorlu araçların kendilerini rahatsız ettiğini ve kaza riski oluşturduğunu ifade ederek, uygulamanın can güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan Ali Öz de kameralarla yapılan denetimin kazaların önüne geçeceğini belirterek, "Burası motorlu araçların yolu değil. Sistem sayesinde herkes daha dikkatli davranıyor" dedi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda seyyar satıcılık yapan Mehmet İşidoğru da uygulamanın ardından bisiklet yolunu kullanan motorlu araç sayısında azalma yaşandığını belirterek, sistemin caydırıcı ve faydalı olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin sahilinde EDS dönemi: 3 bin sürücüye ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin sahilinde EDS dönemi: 3 bin sürücüye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.