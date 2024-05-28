Mersin'deki feci kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Mersin'deki feci kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

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Mersin'de meydana gelen kazada 11 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanan otobüs şoförü Ali Güler'in ifadesi ortaya çıktı. Güler, yağmur nedeniyle yolun kaygan olduğunu ve bir aracı solladıktan sonra karşı şeride geçtiğini söyleyerek olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Kazada ölü sayısı ise bugün 11'e yükseldi.

28.05.2024 17:46
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Mersin'deki feci kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Sürücünün bir aracı solladığını yağmur nedeniyle yol kaygan olduğu için sollama sonrası karşı şeride geçtiğini, olaydan dolayı üzgün olduğunu söylediği öğrenildi

Ayrıca feci kazada ölü sayısı bugün 11'e yükseldi

MERSİN - Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şoförün, "Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaza, 26 Mayıs akşamı Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır- İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, şoför Ali Güler'in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı bugün 11'e yükseldi. Yaralanan 39 kişinin ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastanelerde tedavisi sürüyor.

"Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm"

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler de tedavisinin ardından Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Şoför Güler'in ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki feci kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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