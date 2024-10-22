Mersin\'deki Otoyolda Kamyon Kazası: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yaşanan kazada kupa içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre kaza, otoyol Tarsus-Mersin istikameti Mersin gişelere varmadan H.G.'nin sürücülüğünü yaptığı 27 TU 261 plakalı sebze yüklü kamyon, önünde seyreden M.K.'nin sürücülüğünü yaptığı 06 FY 1274 kupa plakalı, 56 KA 719 dorse plakalı tırın arka bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 TU 261 kamyonun parçalanan kupası içerisinde sürücü H.G. sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev alan kupadan kısa sürede yaralı sürücüyü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor. - MERSİN