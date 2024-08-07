Mersin'deki Yağ Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'deki Yağ Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin\'deki Yağ Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin-Tarsus Oranize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.08.2024 22:07  Güncelleme: 22:11
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Mersin'de bir yağ fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Huzurkent'teki Mersin- Tarsus Oranize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasındaki yağ tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Yağ Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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