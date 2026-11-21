Mersin Erdemli'de 8 ilde aranan şahıs 71 yıl hapisle cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erdemli'de polis çalışmasında, hakkında karşılıksız çek suçundan 71 yıl 3 ay 27 gün hapis ve 1 milyon 468 bin 37 TL adli para cezası kesinleşen şahıs yakalandı. 8 ayrı ilde toplam 18 dosyadan arandığı tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, karşılıksız çek suçundan 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 468 bin 37 TL adli para cezası bulunan, 8 ayrı ilde işlediği çeşitli suçlardan toplam 18 dosyadan aranan şahıs yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, karşılıksız çek suçundan 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 468 bin 37 TL adli para cezası bulunan G.Y.'nin yakalanması için harekete geçildi. Şahsın ayrıca Mersin'de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 1 dosya olmak üzere, 8 ayrı ilde resmi belgede sahtecilik, karşılıksız çek ve bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarından toplam 18 dosyadan arandığı belirlendi.
Polis ekiplerince yakalanan G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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