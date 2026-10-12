Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Mersin Erdemli\'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Mersin'e sevk edilirken, Erdemoğlu Bulvarı'ndaki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 07 AOS 777 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet Tezcan yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tezcan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü B.Y. ise Mersin'e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaErdemliMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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