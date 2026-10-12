Mersin Erdemli\'de sağanak yarım saat sürdü, Alata Mahallesi\'nde bazı evleri su bastı

Mersin Erdemli'de sağanak yarım saat sürdü, Alata Mahallesi'nde bazı evleri su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de kuvvetli sağanak yaklaşık yarım saat etkili oldu; yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Alata Mahallesi'nde bazı evlerin bahçe ve girişlerini su bastı, belediye ekipleri birikintileri çekti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerlerde su baskınları ve taşkınları yaşandı.
Meteorolojinin uyardığı kuvvetli sağanak yağış Mersin genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış zaman zaman kuvvetini arttırdı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çevre yolu başta olmak üzere bir çok noktada su birikintileri oluştu. Alata Mahallesi'nde ise bazı müstakil evlerin bahçesi ile girişleri su doldu, loğarlar ise taştı. Yağış anında harekete geçen Mersin Büyükşehir ile Erdemli Belediyesi ekipleri, su birikintilerini çekti.Yağışın etkisini yitirdiği ilçede ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Vatandaşlar yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, bazı evleri su bastığını ekiplerin ise temizlediğini kaydetti.
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