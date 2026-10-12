Mersin Erdemli'de sağanak yarım saat sürdü, Alata Mahallesi'nde bazı evleri su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Erdemli'de sağanak yarım saat sürdü, Alata Mahallesi'nde bazı evleri su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli\'de sağanak yarım saat sürdü, Alata Mahallesi\'nde bazı evleri su bastı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de kuvvetli sağanak yaklaşık yarım saat etkili oldu; yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Alata Mahallesi'nde bazı evlerin bahçe ve girişlerini su bastı, belediye ekipleri birikintileri çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerlerde su baskınları ve taşkınları yaşandı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli sağanak yağış Mersin genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış zaman zaman kuvvetini arttırdı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çevre yolu başta olmak üzere bir çok noktada su birikintileri oluştu. Alata Mahallesi'nde ise bazı müstakil evlerin bahçesi ile girişleri su doldu, loğarlar ise taştı. Yağış anında harekete geçen Mersin Büyükşehir ile Erdemli Belediyesi ekipleri, su birikintilerini çekti.Yağışın etkisini yitirdiği ilçede ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Vatandaşlar yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, bazı evleri su bastığını ekiplerin ise temizlediğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Hava DurumuAcil Durum3. SayfaGüncelMersinBahçeÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de sağanak yarım saat sürdü, Alata Mahallesi'nde bazı evleri su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei