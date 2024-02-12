Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kadınlara KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kadınlara KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kadınlara KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplum destekli polislik şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 300 kadına KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalar sonucunda 100 broşür dağıtıldı.

12.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince umuma açık yerler ile özel ve resmi kurumlardaki kadınlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi.

Çalışmalar kapsamında 300 kadına ulaşan ekipler tarafından 100 broşür dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, KADES, Güvenlik, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kadınlara KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:29:00. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kadınlara KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement