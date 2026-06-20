Mersin Limanı\'nda 7 milyar liralık uyuşturucu ilaç operasyonu

Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda, toplam değeri 7 milyar 60 milyon lira olan uyuşturucu etken maddesi kaçak ilaç ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar, ülkemizin ekonomik güvenliğinin korunması, halk sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koydu.

Mersin Limanı'nda 2 operasyonla 7 milyar 60 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunarak detaylı kontrole tabi tutuldu.

Yapılan incelemelerde, konteyner içerisinde beyan harici yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet ilaç tespit edildi.

Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, 2 milyar 100 milyon lira değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Böylece Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda değeri 1 milyar 25 milyon liralık 273 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise, İran'dan gelen bir tır risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. "Leo" ve "Cunda" isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Operasyona ilişkin soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında ve limanlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, haksız rekabetin önlenmesi, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi ile suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması açısından büyük önem taşıyor.

Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, bu doğrultudaki kararlı mücadelesini sürdürüyor. - ANKARA